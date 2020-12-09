В Дагестане возбудили уголовное дело об убийстве брата главы администрации правительства

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела Виталия Гасанова, брата главы администрации правительства региона, в качестве основной версии рассматривается убийство, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), по факту обнаружения 8 декабря 2020 года в пойме реки в микрорайоне Кривая Балка города Махачкалы тела мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области грудной клетки. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причастных лиц", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, речь идет о брате руководителя администрации правительства Дагестана Виталии Гасанове. "Основная версия - убийство", - сказал собеседник агентства.

МВД Дагестана в понедельник распространило информацию о розыске 57-летнего местного жителя Виталия Гасанова с фото и описанием примет. Во вторник его тело с признаками насильственной смерти нашли в микрорайоне Кривая Балка, где он проживал.