ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на учебное заведение в Туле

ТАСС, 9 декабря. Сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение подростка на учебное заведение. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение", - отметили в спецслужбе. У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и материалы об аналогичных преступлениях.

В ФСБ сообщили, что следственное управление УМВД России по Туле возбудило уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение оружия. "По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного", - сообщили в ФСБ.