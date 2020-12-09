{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали патологоанатома Боткинской больницы Паклину по делу о взятке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Москве заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщил в среду ТАСС информированный источник.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по делу о получении взятки задержана Оксана Паклина и предполагаемый взяткодатель Алексей Подлубный, который является генеральным директором ООО "Центральный национальный биобанк". Следственные действия с их участием продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Теги
Россия
В США разбился истребитель F-16
На борту был только пилот, его состояние пока неизвестно
Читать полностью