В Москве задержали патологоанатома Боткинской больницы Паклину по делу о взятке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Москве заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщил в среду ТАСС информированный источник.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по делу о получении взятки задержана Оксана Паклина и предполагаемый взяткодатель Алексей Подлубный, который является генеральным директором ООО "Центральный национальный биобанк". Следственные действия с их участием продолжаются", - сказал собеседник агентства.