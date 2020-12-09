Песков заявил, что после ЧП с самолетом "судного дня" будут сделаны выводы и приняты меры

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. После похищения оборудования из грузового отсека самолета Ил-80 - воздушного командного пункта, который называют самолетом "судного дня", будут сделаны выводы, а также приняты меры, чтобы подобные ситуации не повторялись. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, будут сделаны выводы. Конечно, такое ЧП", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будет ли усилена охрана подобных объектов. "Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось", - заверил он.