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Песков заявил, что после ЧП с самолетом "судного дня" будут сделаны выводы и приняты меры

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. После похищения оборудования из грузового отсека самолета Ил-80 - воздушного командного пункта, который называют самолетом "судного дня", будут сделаны выводы, а также приняты меры, чтобы подобные ситуации не повторялись. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Разумеется, будут сделаны выводы. Конечно, такое ЧП", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будет ли усилена охрана подобных объектов. "Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось", - заверил он.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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