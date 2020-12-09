Суд Москвы арестовал гендиректора ООО "Центральный национальный биобанк" по делу о взятке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы санкционировал арест генерального директора ООО "Центральный национальный биобанк" (ЦНБ) Алексея Подлубного, задержанного в рамках дела о даче взятки, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Постановлением районного суда в отношении подозреваемого Подлубного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля", - сказала собеседница агентства. Ходатайство об избрании домашнего ареста в отношении другой фигурантки - заведующей патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксане Паклиной - будет рассмотрено позже.

Паклина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Подлубному инкриминируется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Паклина - доктор медицинских наук, автор 100 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных журналах. Под ее руководством защищены семь кандидатских и одна докторская диссертации. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Боткинской больницы, она также является главным научным сотрудником отделения патологической анатомии Института хирургии им. А. В. Вишневского.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ЦНБ, деятельность зарегистрированной в Санкт-Петербурге организации заключается в сборе высококачественных, клинически характеризованных биообразцов человека и данных от пациентов с различными заболеваниями. Эти образцы ЦНБ обещает использовать в исследовательских целях для открытия новых и улучшения существующих методов лечения и диагностики различных заболеваний.

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