Ефремов заявил, что вряд ли сможет быть актером после гибели человека по его вине

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП в колонии в Белгородской области, написал письмо младшему сыну погибшего в автоаварии Валерию Захарову, в котором попросил прощения и заявил, что вряд ли сможет быть после этого актером.

"Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил", - написал Ефремов в письме, которое Валерий Захаров передал Александру Добровинскому, представляющему интересы потерпевших по делу артиста. Письмо написано им 3 ноября.

Ефремов просит простить его и принять соболезнования. Он рассказал, что каждый день думает о погибшем Сергее Захарове и ежедневно молится за упокой его души. "Я действительно не понимаю, как мне дальше жить, что я могу сказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека, как смотреть в глаза тем людям, которые видели и знают, в каком состоянии я находился после аварии", - написал Ефремов. Он заверил, что постарается сделать все, что в его силах как для сына погибшего, так и для его семьи.

Актер также рассказал, что знает, что значит потерять отца. "Мой отец умер больше 20 лет назад. И поверьте, я знаю, что значит для сына потерять отца, когда рушится все то, на что можно было положиться, когда уходит человек, у которого можно было спросить любого совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза", - добавил Ефремов.

Это уже второе письмо актера семье погибшего. Ранее он написал письмо вдове, в котором также попросил прощения за свой "смертный грех". "Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере, рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика - жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия на это письмо пока неоднозначно", - сообщил ТАСС Добровинский.