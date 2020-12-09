СК пригрозил уголовными делами владельцам баров в Петербурге, которые работают в пандемию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет пригрозил возбуждением уголовных дел в отношении владельцев баров и кафе в Санкт-Петербурге, которые работают по ночам, несмотря на запрет властей города из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов по итогам рейда сотрудников ведомства по барам.

"Проводятся процессуальные проверки, по результатам которых будут, возможно, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказал он.

Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов также отметил, что нарушает ограничения "незначительная часть" городских ресторанов. "На самом деле это незначимая часть, мы все понимаем, что работают 1-2% от всех заведений общепита, которых 8 тыс. в нашем городе. И, соответственно, эти 1-2% несут значимую угрозу все равно, мы и правоохранительные органы будем усиливать проверки", - сказал он.

Рестораны, бары и кафе в Петербурге могут работать до 23:00 мск, такое решение было принято для предотвращения распространения коронавируса. Власти Санкт-Петербурга также объявили о временном ограничении работы кафе, ресторанов, музеев, театров и организации концертов в период с 30 декабря по 10 января. Речь идет в том числе о полном запрете деятельности предприятий общепита с 30 декабря по 3 января, а также запрете на их работу с 19:00 до 06:00 с 4 по 10 января. После публикации соответствующего постановления несколько десятков ресторанов, баров и кальянных города создали "Карту сопротивления" (ряд заведений, которые собираются работать в штатном режиме, несмотря на введенные в городе ограничения - прим. ТАСС), на которой отметили свое местонахождение и заявили, что продолжат работу в штатном режиме, несмотря на ограничения.

Ранее пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу сообщала, что в ночь на 9 декабря в городе проверили заведения общепита на соблюдение антикоронавирусных ограничений. По данным ведомства, в ходе проверки из заведений были изъяты документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что в Кремле уверены, что властям Петербурга удастся выстроить диалог с местными рестораторами и отельерами и совместно найти решения, которые позволят поддержать бизнес, но и не подвергнуть опасности людей на фоне пандемии. Песков также отмечал, что "сейчас в Питере ситуация настолько тяжелая, что, конечно же, в первую очередь надо думать все-таки о безопасности людей".