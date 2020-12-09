Суд приговорил к 10 годам колонии бизнесмена Пономарева, известного по тяжбам с IKEA

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Солнечногорский городской суд Подмосковья приговорил к 10 годам и двум месяцам колонии известного по тяжбам с IKEA бизнесмена Константина Пономарева за неуплату налогов и покушение на мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Пономарева виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и покушении на мошенничество более чем на 5,4 млрд рублей (п. "б" ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 10 лет и двух месяцев лишения свободы. Также конфискованы и обращены в доход государства 71 дизельная электростанция, которые Пономарев использовал как средство покушения на мошенничество", - сказали в суде.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск ФНС России на сумму неуплаченных им налогов и пени в размере около 12 млрд рублей. Арест остального имущества судом сохранен до рассмотрения остальных гражданских исков ФНС России. Ранее гособвинитель требовал приговорить Пономарева к 11 годам колонии со штрафом 1 млн рублей.

В чем обвиняется

Как ранее сообщали в СК, следствием во взаимодействии с ФСБ и ФНС установлено, что в 2010 году Пономарев в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд рублей. Полученные денежные средства он перевел на собственные счета. В данной ситуации Пономарев должен был уплатить налоги на прибыль и добавленную стоимость, а затем НДФЛ, но этого сделано не было. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд рублей. По данному факту в тот период следственными органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

Как полагает сторона обвинения, для того чтобы избежать уголовной ответственности, Пономарев в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде уголовных дел о клевете. Суды, будучи введенными в заблуждение, в мотивировочной части приговоров дали оценку в том числе по вопросам налогообложения доходов Пономарева и подконтрольных ему компаний в связи с получением денежных средств от крупной компании, сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства. Эти приговоры судов бизнесмен использовал для отмены постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а также для прекращения налоговых проверок. После того как данные факты выявились, Пономарев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос. После отмены приговоров судов вновь было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, сторона обвинения полагает, что в 2014 году от лица подконтрольной компании Пономарев передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей. Затем он попытался похитить с госпредприятия ПАО "Кубаньэнерго" деньги за их аренду в сумме более 5,4 млрд рублей, однако противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Также бизнесмен известен длительной тяжбой с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов компании в Санкт-Петербурге. Из-за этого Краснинский суд Смоленской области принял решение об аресте 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства IKEA. Позже данное решение было отменено, а Пономарев был приговорен к восьми годам колонии за фабрикацию решений суда, используемых в споре со шведской компанией.