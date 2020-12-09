В Петербурге началась проверка по факту смерти мужчины после выписки из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту смерти 65-летнего мужчины в Санкт-Петербурге, тело которого обнаружили на улице Доблести. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что во вторник на улице Доблести умер пожилой мужчина, которого незадолго до этого выписали из больницы, где он лечился от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Мужчину отправили домой для прохождения самоизоляции, однако, по данным источника ТАСС, дойти до квартиры он не успел, а начал задыхаться и умер.

"Днем 8 декабря 2020 года у одного из домов по улице Доблести обнаружено тело 65-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи также назначили экспертизу для установления причин его смерти. В ходе проверки СК также намерен выяснить все обстоятельства произошедшего.