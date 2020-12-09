Фонтан кипятка высотой 3 м бьет из-под земли на юге Москвы из-за прорыва трубы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Трубу прорвало на юге Москвы и фонтан кипятка высотой 3 м бьет из-под земли. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Теплый стан в районе дома 12 прорвало трубу с горячей водой. Из-под земли бьет фонтан с кипятком, его высота достигает трех метров", - сказал собеседник агентства.

В данный момент движение по улице перекрыто. На место вызваны сотрудники ГИБДД для регулировки движения. На улице образовалось большое облако пара.

В новость были внесены изменения (15:22 мск) - добавлены подробности по тексту.