Коммунальщики ликвидировали загрязнение на поверхности реки Яуза в Москве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных служб ликвидировали загрязнение на поверхности реки Яуза на северо-востоке столицы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором запечатлен плывущий по реке Яуза, расположенной в столичном районе Ростокино, бобер. На воде около животного видны цветные маслянистые пятна.

"На поверхности реки Яуза было обнаружено загрязняющее вещество, которое попало в результате несанкционированного сброса загрязняющих веществ в реку Лихоборка. В кратчайшие сроки специалисты ГУП "Мосводосток" прибыли на место, установили боновые заграждения, провели работы по откачке загрязненной воды из русла реки спецтехникой, а также обработали акватории рек сорбентом", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, предположительно, загрязнение поступило через водоприемный колодец на проезжей части Лихоборской набережной. Специалистами отобраны пробы воды для анализа.

"Источник загрязнения устанавливается для принятия мер воздействия. В настоящее время бригадами предприятия проводится дальнейшее обследование русел на предмет выявления остатков загрязнения", - заключили в пресс-службе.