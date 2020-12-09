Суд Москвы наложил арест на часы экс-губернатора Фургала стоимостью более 1 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на дорогостоящие мужские часы, принадлежащие обвиняемому в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении Фургала Басманным судом наложены обеспечительные меры на наручные мужские часы Blancpain модели Fifty Fathoms Automatique, рыночная стоимость которых составляет чуть более 1 млн рублей, запретив при этом ими пользоваться и распоряжаться путем их отчуждения", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь один из адвокатов экс-губернатора, Михаил Карапетян, уточнил ТАСС, что это решение обжаловано в Московском городском суде как незаконное.

Ранее было удовлетворено аналогичное ходатайство следствия об аресте земельного участка площадью четверть гектара и недостроенного дома в подмосковной Яхроме. По делу также арестованы более 3 млн рублей, более $3 тыс. и два автомобиля: Toyota Land Cruiser и Lexus. Были также продлены обеспечительные меры, наложенные на $400 тыс., принадлежащих Олесе Киреевой - племяннице бывшей супруги Фургала.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву, где был арестован. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Фургала: бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков (дал признательные показания, отпущен под домашний арест), инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.