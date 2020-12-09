Суд Москвы отправил под домашний арест патологоанатома Боткинской больницы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы поместил под домашний арест заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Паклина отправлена под домашний арест на срок до 7 февраля", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд санкционировал арест на тот же срок другого фигуранта - генерального директора ООО "Центральный национальный биобанк" (ЦНБ) Алексея Подлубного, задержанного в рамках дела о даче взятки.

Паклина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), а Подлубному инкриминируется ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

Паклина - доктор медицинских наук, автор 100 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных журналах. Под ее руководством защищены семь кандидатских и одна докторская диссертации. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Боткинской больницы, она также является главным научным сотрудником отделения патологической анатомии Института хирургии им. А. В. Вишневского.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ЦНБ, деятельность зарегистрированной в Санкт-Петербурге организации заключается в сборе высококачественных, клинически характеризованных биообразцов человека и данных от пациентов с различными заболеваниями. Эти образцы ЦНБ обещает использовать в исследовательских целях для открытия новых и улучшения существующих методов лечения и диагностики различных заболеваний.

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