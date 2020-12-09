Десятикратное превышение ПДК нефтепродуктов выявили на месте схода вагонов под Владимиром

ТАСС, 9 декабря. Специалисты после взятия проб почвы с места схода вагонов грузового поезда с мазутом во Владимирской области выявили в образцах превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в 10 раз. Об этом сообщается на странице Росприроднадзора в соцсети "ВКонтакте".

"Место инцидента обследовали сотрудники Росприроднадзора. Площадь загрязнения, по их оценкам, составила 1 га. Анализ образцов [почвы] показал 10-кратное превышение ПДК по нефтепродуктам", - говорится в сообщении.

В отношении ОАО "РЖД" возбуждено дело об административном правонарушении. Росприроднадзор в настоящее время рассчитывает ущерб, причиненный почвам.

Вагоны грузового поезда, в состав которого входили 64 цистерны с мазутом, сошли с рельсов на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги днем 16 ноября. В результате аварии один человек погиб. По данным МЧС, площадь утечки нефтепродуктов на месте происшествия составляет 12,5 тыс. кв. метров.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").