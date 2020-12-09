Зампреда правительства Бурятии отправили под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина, задержание которого связано с работой Новосибирского авиаремонтного завода. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь управления судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

"Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 9 декабря обвиняемому Мишенину С. А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 8 февраля 2021 года. Постановление в законную силу не вступило", - сообщила она.