В Москве полицейские предотвратили самоубийство водителя после ДТП

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции смогли предотвратить самоубийство водителя "Газели", которое он хотел совершить после того, как попал в ДТП с автомобилем Audi на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Автоавария с участием "Газели" и автомобиля Audi произошла на ТТК. В пробке грузовик врезался во впереди стоящую легковую машину. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, шофер "Газели" заблокировал обе двери и стал угрожать покончить с собой. В итоге полицейские смогли извлечь его из кабины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель успел причинить себе ранение, но не опасное для жизни. "Сейчас он задержан, у него изъят нож. Полицейские установят мотивы его действий", - отметил источник.

В пресс-службе ГУ МВД ТАСС подтвердили факт ДТП с участием "Газели" и Audi на ТТК в районе Новой Башиловки. "После столкновения Audi с "Газелью" водитель грузовой машины не выполнил законное требование сотрудника полиции и заперся в салоне. В итоге он (водитель) был доставлен в отдел полиции, по факту произошедшего проводится проверка", - сказали в полиции.

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