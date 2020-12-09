Подозреваемый в госизмене ученый Губанов отказался от нанятого родственниками адвоката

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в госизмене ученый-физик Анатолий Губанов написал отказ от нового адвоката Ольги Динзе, ни разу и не встретившись с ней.

"Я попыталась посетить Губанова в СИЗО "Лефортово". Однако мне не дали этого сделать, а вместо этого дали его письменный отказ от моих услуг. Это при этом, что ранее я заключила соглашение с родственниками Анатолия Александровича на представление его интересов, они мне сказали, что он уведомлен об этом. Причина отказа мне не ясна, но я имею основания полагать, что этот отказ был не добровольный", - рассказала Динзе ТАСС.

По словам Динзе, она будет обжаловать отказ в беседе с Губановым в судебном порядке. "По закону я имею право встретиться с подзащитным для оформления согласия на его защиту, либо же для того, чтобы он лично выразил отказ в том, чтобы я оказывала ему подобные услуги. В противном случае нет никаких доказательств того, что отказ был добровольным", - подчеркнула Динзе.

Ранее член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила ТАСС, что ей не дали встретиться с Губановым в "Лефортово" под предлогом того, что он не желает беседовать с наблюдателями. Однако, как подчеркнула правозащитница, у нее не было возможности проверить, действительно ли Губанов не хотел с ней встречаться.

Ранее сообщалось, что спецслужбы засекретили всю информацию по уголовному делу в отношении арестованного в Москве Губанова, который в России занимается исследованиями в области сверхзвуковых скоростей и высокоскоростных летательных установок и подозреваемого в передаче секретных разработок в сфере авиапрома за рубеж. Официальными комментариями правоохранительных органов, представителей ученого и его семьи ТАСС не располагает. Лефортовский суд Москвы на закрытом судебном заседании санкционировал арест ученого до 2 февраля 2021 года. Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев, где Губанов читает лекции, заявлял агентству, что этот вуз не является основным местом его работы, и предположил, что основное место - Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Анатолий Губанов является представителем известной в российском авиастроении династии. Тесть Губанова - Леонид Шкадов, известный ученый, один из руководителей авиационной промышленности СССР. Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года, возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет), сфера его компетенции - высокоскоростные летательные аппараты. У Губанова пятеро детей, трое из которых также работают в авиационной сфере.