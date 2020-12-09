Дело возбудили после того, как курганский дом на месяц остался без света из-за капремонта

ТАСС, 9 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении подрядной организации, разобравшей для ремонта крыши четырех домов в Шадринске и не защитившей имущество жильцов от дождя. В результате из-за попадания воды в электропроводку жильцы одного из этих домов остались без электричества более чем на месяц, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении [должностных лиц] подрядной организации, осуществлявшей работы по капитальному ремонту домов в городе Шадринске. 9 декабря возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ - выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Работы по ремонту кровли многоквартирных домов проводила компания "Капитал Инвест". "В июне 2020 года общество [ООО "Капитал Инвест"] приступило к выполнению ремонта, разобрав крыши четырех многоквартирных домов, однако меры по защите общего имущества жильцов от атмосферных осадков подрядчиком приняты не были, в результате чего дождевая вода попала в электропроводку дома №76 по улице Автомобилистов, жильцы дома более месяца проживали без электрической энергии", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве уточняют, что договор на проведение ремонтных работ с компанией расторгнут в целях восстановления жилищных прав граждан, определена другая подрядная организация, а работы по ремонту крыш домов находятся в завершающей стадии.