В Ленинградской области силовики задержали депутата во время кражи рельсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Муниципальный депутат и его подельник задержаны в Ленинградской области с поличным во время того, когда они пилили железнодорожные рельсы, чтобы их украсть. Об этом ТАСС сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Сотрудниками полиции была задержана группа лиц с поличным. Так как один из мужчин является действующим депутатом совета депутатов муниципального образования "Лебяженское городское поселение", в связи с этим материалы о данном хищении переданы в следственные органы СК России", - сказала представитель ведомства.

В ведомстве не уточнили имя депутата. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанного зовут Евгений Будаев. Согласно сайту администрации поселения, он был избран депутатом от "Единой России" в прошлом году.

Как уточнили в СК, по факту хищения рельсов начата доследственная проверка. Рельсы, по данным ведомства, похитили с перегона железнодорожных станций Лебяжье - Краснофлотск в Ломоносовском районе Ленинградской области. Сейчас следователи опрашивают участников инцидента и выясняют все обстоятельства происшествия.

Другой источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что депутата задержали после звонка в правоохранительные органы гражданина, который сообщил, как видел, что некие люди пилят рельсы и грузят их в машину.