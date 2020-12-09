СК возбудил два уголовных дела из-за работы баров в ночное время в Петербурге

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела в Санкт-Петербурге из-за работы баров в ночное время.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дела возбуждены ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

По этой статье грозит до шести лет колонии.

По данным СК, лица из числа руководителей одной из коммерческих структур в помещениях трех баров на улице Рубинштейна продолжали оказывать услуги посетителям, нарушая антикоронавирусные ограничения и требования санитарной безопасности. Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении, а деятельность коммерческой структуры временно запрещена. Однако бары продолжали работу с 5 по 9 декабря, оказывая услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с целью получения прибыли.