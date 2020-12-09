Экс-топ-менеджера Ростеха Лалетину отправили под домашний арест

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Алла Лалетина отправлена под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Головинского суда, куда поступило ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу.

"Суд отклонил ходатайство следствия о заключении Лалетиной, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), под стражу и избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 8 февраля 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова. Собеседница агентства подчеркнула, что не располагает данными о бывшем месте работы обвиняемой, однако источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что речь идет именно о бывшем топ-менеджере "Ростеха". По словам собеседника ТАСС, Лалетину обвиняют в хищении более 1 млн руб.

Ранее Лалетина работала в компании "Сибур". В ноябре 2013 года она была назначена на должность начальника правового управления госкорпорации "Ростех", с июля 2014 года - начальника корпоративно-правового департамента, с октября 2015 года - директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкоропорации. Согласно данным из открытых источников, с 29 ноября 2013 года Лалетина является председателем Третейского суда при госкорпорации "Ростех", ее муж - бывший советник главы "Ростеха" Сергея Чемезова, бывший генеральный директор компании "Нацимбио".