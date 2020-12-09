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Вооруженный двумя ножами мужчина напал на полицейских во Франции

Следователи устанавливают все детали происшествия

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Мужчина с двумя ножами атаковал французских полицейских в городе Боллен (юг страны). Об этом в среду сообщил телеканал BFM.

По его информации, полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о вооруженном двумя керамическими ножами мужчине, ворвавшемся в чужое жилище. Увидев наряд, злоумышленник атаковал правоохранителей, пробив лезвием бронежилет одного из них в районе живота и ранив двух других в ногу и руку.

Злоумышленник был обезврежен с помощью электрошокера и доставлен в полицейский участок. В настоящее время следователи устанавливают все детали происшествия. По данным телеканала, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции пока в расследовании не участвует.

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