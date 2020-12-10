Землетрясение на Байкале ощущалось в семи районах Бурятии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Землетрясение, произошедшее утром в четверг в дельте Байкала, ощущалось в семи районах Республики Бурятия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, эпицентр землетрясения находился в дельте озера Байкал, в 16 км северо-западнее от населенного пункта Дубинино. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.