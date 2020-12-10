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Полиция проводит оперативные мероприятия в администрации Красноярска

Они проходят в департаменте муниципального имущества и земельных отношений и департаменте градостроительства

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия в одном из департаментов администрации Красноярска. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полиция проводит оперативное мероприятие в одном из департаментов мэрии", - сказал источник, не уточнив характера проводимых мероприятий.

В пресс-службе регионального главка МВД не комментируют данную информацию.

В администрации Красноярска подтвердили ТАСС информацию об оперативных мероприятиях в департаменте муниципального имущества и земельных отношений и департаменте градостроительства. От подробных комментариев там отказались.

По информации депутата Законодательного собрания края Елены Пензиной, которую она опубликовала в своем Telegram-канале, мероприятия также проводятся в управлении архитектуры и связаны с деятельностью рынка "Восточный" на правобережье Красноярска.

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