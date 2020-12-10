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В зданиях соцобъектов в Иркутске обнаружили трещины после землетрясения

В мэрии уточнили, что их зафиксировали в 18 школах
Иркутск Алексей Кушниренко/ТАСС
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Иркутск
© Алексей Кушниренко/ТАСС

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Трещины обнаружили в зданиях 18 школ, нескольких детсадов, учреждений культуры и спорта в Иркутске после произошедшего утром в четверг землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"По данным департамента образования, в 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угроз", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова.

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В актовом зале культурно-досугового центра "Россия" частично поврежден подвесной потолок. На время обследования и ремонта решено приостановить работу центра. Имеются незначительные повреждения в учреждениях спорта и культуры в виде осыпавшейся штукатурки, трещин в проемах и сводах потолков, а также трещин на льду кортов. В городе проверены мосты, путепроводы, котельные. На этих объектах повреждений не выявлено. Все объекты жизнеобеспечения работают в обычном режиме.

В четверг в байкальском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился на озере Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. Жители Иркутска в 05:45 (00:45 мск) ощутили толчки мощностью 5-6 баллов. Толчки ощущались также в семи муниципальных округах Бурятии.

В 2020 году это второе сильное землетрясение, которое ощущалось на территории Иркутской области. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в ночь на 22 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. При этом МЧС сообщало, что в Иркутской области произошло два землетрясения с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Магнитуда первого составила 5,6, второго - 2,3.

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