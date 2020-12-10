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В Подмосковье мужчина топором изрубил 12 автомобилей на парковке

Злоумышленником оказался неоднократно судимый 41-летний уроженец Пензенской области

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Мужчина топором повредил 12 автомобилей в Щелкове, сообщила ТАСС в четверг начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленник из хулиганских побуждений, находясь на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте в Щелкове, топором повредил стекла 12 автомобилей. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления", - сказала она.

Хулиганом оказался неоднократно судимый 41-летний уроженец Пензенской области. При задержании у него изъяли тот самый топор. В настоящее время он арестован, в отношении него возбуждено дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

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