Дело экс-главы ЦСКА Барышева о коррупции передали в военный суд для рассмотрения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, обвиняемого в коррупции, передано для рассмотрения по существу в Московский гарнизонный военный суд. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Андреев.

"Мы с нашим подзащитным ознакомились с материалами дела. Оно поступит для рассмотрения по существу в ближайшее время в Московский гарнизонный военный суд", - сказал защитник. Материалы насчитывают около 100 томов.

Барышев обвиняется в четырех эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ), покушении на побег (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Вину он не признавал с момента задержания и до предъявления обвинения в окончательной редакции.

Барышев был арестован 22 ноября 2018 года. Изначально ему было предъявлено обвинение в трех эпизодах получения взяток, почти через год обвинение ужесточили.

30 октября прошлого года в здании Военного следственного управления СК по Москве Барышев совершил попытку побега во время следственных действий. Он заявлял, что хотел своими действиями "привлечь внимание руководителей страны, прокуратуры и СК РФ к творящимся безобразиям в расследовании его дела". Адвокаты Барышева настаивают, что их подзащитный реального побега совершить не мог и не собирался.

В чем обвиняется

По версии следствия, будучи организатором Всемирных военных игр в Сочи, Барышев в 2017 году получал взятки от частных компаний за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, которые требовались для организации игр. Эпизод мошенничества связан с хищением из фонда Спортивных инициатив ЦСКА порядка 4 млн рублей, выделенных на транспортное обслуживание иностранных спортсменов в Сочи. Оно, по версии следствия, было совершено при участии заместителя Барышева Андрея Хамазина и его сестры, которая являлась директором фонда. По данным следствия, эпизод о превышении полномочий связан с тем, что Хамазин по указанию своего начальника собирал с подчиненных деньги, выплаченные им в виде премий, а эпизод о взятке в размере 1,6 млн рублей - с дополнительным соглашением, заключенным Барышевым с компанией "Форвард" за поставку спортивной одежды.

Потерпевшим по делу признано ФАУ "Центральный спортивный клуб армии". Общая сумма ущерба от действий фигурантов дела составляет более 31,5 млн рублей. По делу также проходит бывший начальник автомобильной службы ФАУ "Центральный спортивный клуб армии" Юрий Муханов, которому вменяется мошенничество и получение взятки. Как заявил ранее ТАСС адвокат экс-начальника клуба, Муханов и Хамазин дали показания на его подзащитного.

Всего в деле более десяти фигурантов, из которых трое находятся в СИЗО. Кроме Барышева, это бывший сотрудник одного из военных научно-исследовательских институтов Максим Лабунцов и руководитель отдела закупок ЦСКА, специалист учреждения по тендерам Олег Ампилогов. Находящиеся под подпиской фигуранты дали признательные показания и активно сотрудничали со следствием.