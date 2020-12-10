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ABC: в США полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать офис демократов

По данным телеканала, когда полиция окружила здание, мужчина вышел и сдался властям, взрывчатки в рюкзаке не нашли

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Полиция в среду задержала мужчину, который ворвался в штаб Демократической партии США в городе Спокейн (штат Вашингтон) и угрожал его взорвать. Об этом в четверг сообщил телеканал ABC.

По ее сведениям, мужчина зашел в офис демократов, в котором находился один сотрудник, с рюкзаком, из которого торчали провода, и заявил, что намерен его взорвать. Злоумышленник также устроил пожар, однако никто не пострадал. После того как полиция окружила здание, мужчина вышел и сдался властям, взрывчатки в рюкзаке не нашли.

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