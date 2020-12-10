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Бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов заочно приговорен к 19 годам лишения свободы

Его обвинили в организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности РФ
Ленур Ислямов AP Photo/Alexander Polegenko
Описание
Ленур Ислямов
© AP Photo/Alexander Polegenko

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Крыма заочно приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова, обвиняемого в организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности РФ, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Окончательно назначить Ислямову Ленуру Эдемовичу наказание путем частичного сложения, определив к отбытию наказания в виде 19 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в средствах массовой информации, и ограничением свободы сроком на 1 год. Местом отбытия наказания Ислямову определить колонию строгого режима", - сказал судья, оглашая приговор. 

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