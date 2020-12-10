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Подросток провалился под лед на Москве-реке

Врачи диагностировали у пострадавшего острое отравление алкоголем

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Подросток госпитализирован после того, как в нетрезвом состоянии провалился под лед на Москве-реке в районе Большого Устьинского моста. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне ночью на Москве-реке в районе Большого Устьинского моста подросток ушел под лед. Его спасли и доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 13 им. Н. Ф. Филатова, где врачи диагностировали острое отравление алкоголем и переохлаждение. Также у подростка обнаружен порез на правой руке", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший находится в реанимации. По факту ЧП начата проверка, устанавливаются все подробности происшествия.

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