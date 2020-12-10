В Петербурге задержали организаторов подпольного казино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Следователи совместно с полицейскими в Санкт-Петербурге задержали восьмерых организаторов подпольного казино после 20 обысков, об этом в четверг сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователи СК совместно с сотрудниками МВД задержали подозреваемых троих мужчин, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения, в отношении пяти подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр". Во время обысков удалось изъять предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

По версии следствия, с апреля по август 2020 года подозреваемые объединились в группу для организации азартных игр на территории Петербурга. Они наняли персонал, подобрали охранную систему, достали игровое оборудование и наладили работу казино. В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления, а также устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к незаконной игорной деятельности.