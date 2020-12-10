Следователи в КЧР начали проверку информации об избиении ребенка директором школы

ЧЕРКЕССК, 10 декабря. /ТАСС/. Следователи начали проверку информации об избиении директором 11-летнего ученика школы №4 аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по КЧР.

"Следственным отделом по Малокарачаевскому району следственного управления Следственного комитета РФ по КЧР проводится проверка сообщения о преступлении, выявленном сотрудниками регионального МВД, о том, что в одной из школ аула Кызыл-Покун директор школы, проводивший урок математики, применил физическое насилие в отношении 11-летнего ученика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки следователь осмотрел место происшествия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего, опрашиваются родители учащихся, должностные лица, ответственные за оказание образовательных услуг.

"По результатам проверки следствием будет дана правовая оценка действиям педагога, а также должностных лиц, в компетенцию которых входят вопросы надлежащего оказания услуг и обеспечения безопасности пребывания детей в школе", - заключили в ведомстве.

Прокуратура Малокарачаевского района КЧР также организовала проведение проверки о применении физической силы учителем в отношении ученика. "По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

Ранее в Министерстве образования и науки КЧР сообщили, что для служебной проверки информации о происшествии администрацией района создана специальная комиссия. На время проверки директор отстранен от работы.