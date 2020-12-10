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У бизнесмена в Москве вымогали три биткойна под угрозой похищения детей

Также злоумышленники угрожали взорвать принадлежащую мужчине недвижимость

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский предприниматель сообщил в полицию о письменных угрозах похитить его детей и взорвать недвижимость, если он не переведет на счет неизвестных три биткойна, что в денежном эквиваленте составляет примерно 12 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проводится проверка по поводу заявления о вымогательстве в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчина сообщил, что в мессенджере ему написали неизвестные с требованием перечислить три биткойна, иначе они похитят его детей и взорвут принадлежащее ему помещение, в котором расположен магазин "Пятерочка", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по словам мужчины, вымогатели взломали его "Яндекс. Диск", где была конфиденциальная информация о его детях и недвижимости, и прислали ему эти документы в качестве доказательств.

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