У бизнесмена в Москве вымогали три биткойна под угрозой похищения детей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский предприниматель сообщил в полицию о письменных угрозах похитить его детей и взорвать недвижимость, если он не переведет на счет неизвестных три биткойна, что в денежном эквиваленте составляет примерно 12 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проводится проверка по поводу заявления о вымогательстве в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчина сообщил, что в мессенджере ему написали неизвестные с требованием перечислить три биткойна, иначе они похитят его детей и взорвут принадлежащее ему помещение, в котором расположен магазин "Пятерочка", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по словам мужчины, вымогатели взломали его "Яндекс. Диск", где была конфиденциальная информация о его детях и недвижимости, и прислали ему эти документы в качестве доказательств.