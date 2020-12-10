Суд в Москве оштрафовал "Дом с маяком" за нарушение оборота наркосодержащих препаратов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал благотворительное медицинское частное учреждение (БМЧУ) "Детский хоспис" виновным по ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ ("Нарушение правил оборота наркотических средств") и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", - рассказали в суде. В суде уточнили, что наказание, наложенное на хоспис, не предусматривает конфискацию наркотических средств.

Представители хосписа просили ограничиться предупреждением, однако суд счел, что в материалах дела не усмотрена совокупность обстоятельств, предусмотренная КоАП РФ, позволяющая назначить наказание в виде предупреждения. По этой статье учреждению грозил штраф до 400 тыс. рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее соучредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" и директор хосписа Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что претензии правоохранителей к хоспису заключались в том, что "журналы учета на момент проверки были не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, в них отсутствовала печать организации, а также в журналы учета не были внесены записи о перемещении лекарств из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения".