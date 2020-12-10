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В Петербурге лошадь откусила часть носа мужчине

По данным источника в экстренных службах, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Лошадь откусила часть носа в центре Санкт-Петербурга мужчине, который в нетрезвом состоянии приставал к наезднице. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, после этого мужчине потребовалась медпомощь.

"Мужчина шел пьяный по улице и решил пристать к наезднице на лошади. Женщина предупредила его, что лошадь может укусить, однако он не обратил на это внимания", - сказал собеседник агентства, добавив, что в результате инцидента животное откусило мужчине часть носа.

Он добавил, что после этого мужчине потребовалась медицинская помощь. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 декабря на улице Белинского. Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает

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