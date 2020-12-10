Двух жителей Элисты обвиняют в похищении 14-летнего ребенка

ЭЛИСТА, 10 декабря. /ТАСС/. Двое жителей Элисты обвиняются в похищении 14-летнего мальчика, которого пытались проучить за то, что он якобы бросил камни в принадлежавший одному из похитителей автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калмыкии.

"Следствием установлено, что двое обвиняемых, необоснованно подумав, что ребенок бросил камни на стоявший за двором автомобиль, принадлежащий одному из них, затолкали его в машину и отвезли в один из домов. Угрожая расправой, они приковали 14-летнего мальчика наручниками к уличному металлическому столбу для чистки обуви и удерживали до прихода матери подростка", - говорится в сообщении.

Жители Элисты обвиняются по пунктам "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего"). Похищение произошло вечером 28 сентября 2019 года, уточнили в пресс-службе ведомства.