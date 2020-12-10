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Полиция предотвратила попытку устроить взрыв у комиссариата в Варшаве

Пытавшийся устроить взрыв арестован

ВАРШАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Польская полиция задержала мужчину, который пытался устроить взрыв у комиссариата в Варшаве. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

По его словам, на парковку у одного из комиссариатов приехал 23-летний мужчина на автомобиле и привлек внимание полицейских клаксоном. После этого мужчина совершил попытку устроить взрыв, но полицейские не допустили этого.

"В интересах следствия мы не сообщаем, какая субстанция находилась в автомобиле, - пояснил Марчак. - Огромное счастье, что не дошло до взрыва. Если бы случился взрыв, то под угрозой оказались бы не только полицейские, но и жильцы ближайшего дома".

По словам пресс-секретаря, мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке убийства. На допросе задержанный заявил, что ненавидит сотрудников полиции. Ранее фигурант этого дела привлекался к ответственности за разбой.

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