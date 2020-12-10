Испания выдала России первого зампредседателя московского отделения "Динамо"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Испания выдала России обвиняемого в растрате 21 млн рублей первого заместителя председателя московского отделения спортивного общества "Динамо" Владимира Михалевского. Об этом журналистам сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

"По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испании экстрадировали в Россию Владимира Михалевского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Михалевский будет доставлен в Москву", - сказал Иванов.

Следствие считает, что первый зампредседателя московского городского отделения общество "Динамо" совершил растрату вверенного ему имущества, причинив ущерб в размере более 21 млн рублей. После этого Михалевский скрылся и был объявлен в розыск. В декабре 2019 года его задержали в Испании. Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который в октябре 2020 года был удовлетворен.