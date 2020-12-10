Суд арестовал подозреваемого в подготовке нападения на учебное заведение в Туле

ТУЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Суд по ходатайству следователей на два месяца арестовал жителя Тулы, подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

"По ходатайству следователей подозреваемый заключен под сражу. Срок ареста определен до 8 февраля 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Центр общественных связей ФСБ 9 декабря сообщил, что в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. У него изъяли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях. Следственное управление УМВД России по городу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение оружия").

Материалы переданы для дальнейшего расследования в региональное следственное управление СК РФ, решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий арестованного.