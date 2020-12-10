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Дело Ивана Сафронова
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Путин: Сафронову инкриминируются преступления, совершенные в период работы в Роскосмосе

Президент уточнил, что обвинения советнику главы госкорпорации предъявлены "не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность"
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Обвинения в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связаны с его предыдущей журналистской деятельностью, ему инкриминируются преступления в период работы в госкорпорации, заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам главы государства, обвинения Сафронову предъявлены "не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность". "А за период его работы в качестве советника в Роскосмосе", - пояснил он. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДело Ивана Сафронова
Дело Ивана Сафронова
Роскосмос: вменяемые Сафронову преступления совершены до его работы в госкорпорации
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