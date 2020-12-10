Путин: Сафронову инкриминируются преступления, совершенные в период работы в Роскосмосе

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Обвинения в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связаны с его предыдущей журналистской деятельностью, ему инкриминируются преступления в период работы в госкорпорации, заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам главы государства, обвинения Сафронову предъявлены "не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность". "А за период его работы в качестве советника в Роскосмосе", - пояснил он.