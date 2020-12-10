Франция выдала России осужденного за похищение человека

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Осужденный за похищение человека в Дагестане в 2011 году экстрадирован в Россию из Франции. Об этом журналистам сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"Компетентные органы Французской Республики экстрадировали в Россию Гусейна Магомедова для приведения в исполнение приговора Буйнакского городского суда Республики Дагестан от 11 марта 2011 года. В сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву", - сказал он.

Магомедов в ноябре 2009 года в Буйнакске вместе со своими сообщниками похитил человека с целью получения выкупа за его освобождение, завладев при этом его автомобилем. В 2011 году суд признал Магомедова виновным в похищении человека, незаконном лишении свободы человека, неправомерном завладении автомобилем и приговорил его к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Но Магомедову удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск. Его задержали во Франции в апреле 2018 года.