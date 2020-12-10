Суд приговорил жителя Тулы к 13,5 года колонии по делу о подрыве взрывного устройства

ТУЛА, 10 декабря. Советский районный суд Тулы в четверг признал виновным 60-летнего жителя, который обвинялся в закладке взрывного устройства, в результате подрыва которого в ноябре 2019 года пострадал мужчина. Ему назначено наказание в виде 13 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и со штрафом в размере 150 тыс. рублей, отбывание наказания назначено в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 60-летний мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1, ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготовление взрывных устройств, покушение на убийство, совершенное общеопасным способом").

Суд установил, что 27 ноября 2019 года мужчина из-за неприязни к знакомому положил на землю возле водительской двери автомобиля изготовленное им взрывное устройство, замаскированное под пакет с бытовым мусором, которое взорвалось, когда потерпевший взял его в руки. В результате взрыва 29-летний мужчина получил различные травмы.

Как сообщалось, 14 января 2020 года сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Расследование уголовного дела проводилось следственным управлением СК РФ по Тульской области.