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Дело Ивана Сафронова
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Адвокат заявил, что дело Сафронова не связано с его работой в Роскосмосе

Дмитрий Катчев сообщил, что советнику главы Роскосмоса вменяют в вину преступление, произошедшее в 2017 году, когда он еще там не работал
Иван Сафронов Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Иван Сафронов
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связано с его работой в госкорпорации, так как ему вменяют в вину преступление, произошедшее в 2017 году, когда он еще там не работал. Об этом ТАСС заявил адвокат Сафронова Дмитрий Катчев.

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"Преступление, вменяемое в вину Сафронову, произошло в 2017 году, а советником главы Роскосмоса он стал в апреле 2020 года. Но с материалами дела защиту до сих пор не ознакомили, поэтому сказать точно, в чем же именно обвиняют Сафронова, я не могу", - сказал адвокат.

В четверг на встрече с членами СПЧ президент РФ Владимир Путин сказал, что Сафронову инкриминируются преступления, совершенные в период его работы в Роскосмосе.

Теги
РоссияДело Ивана Сафронова
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