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Второй энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии остановлен из-за аварийной ситуации

Причины случившегося выясняются
АЭС "Олкилуото-2" AP Photo/Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto
Описание
АЭС "Олкилуото-2"
© AP Photo/Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. АЭС "Олкилуото-2" на северо-западе Финляндии автоматически остановлена из-за отключения реактора в результате возникших неполадок. Об этом сообщила в четверг компания-оператор станции Teollisuuden voima.

"На АЭС днем в четверг зафиксированы неполадки. В результате произошло автоматическое отключение реактора. Причины случившегося выясняются", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в результате инцидента не произошла утечка радиации в окружающую среду, опасности для людей также нет.

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