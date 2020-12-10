Второй энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии остановлен из-за аварийной ситуации

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. АЭС "Олкилуото-2" на северо-западе Финляндии автоматически остановлена из-за отключения реактора в результате возникших неполадок. Об этом сообщила в четверг компания-оператор станции Teollisuuden voima.

"На АЭС днем в четверг зафиксированы неполадки. В результате произошло автоматическое отключение реактора. Причины случившегося выясняются", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в результате инцидента не произошла утечка радиации в окружающую среду, опасности для людей также нет.