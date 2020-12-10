Роскосмос: вменяемые Сафронову преступления совершены до его работы в госкорпорации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Преступления, инкриминируемые советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, относятся к периоду до 2017 года, а в госкорпорации он работал с мая 2020 года и практически постоянно был на удаленке. Об этом заявили ТАСС в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"Следствие инкриминирует Ивану Сафронову эпизоды до 2017 года. И. Сафронов поступил на работу в госкорпорацию "Роскосмос" только в мае 2020 года и практически все время был на дистанционной работе из-за ограничений по пандемии COVID-19", - сказали в госкорпорации.