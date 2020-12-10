В Ростове-на-Дону задержали гражданина Украины, угрожавшего взорвать отделение банка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники одного из банков в Ростове-на-Дону были вынуждены вызвать полицию из-за гражданина Украины, который грозил взорвать отделение. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области, мужчина задержан, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

"В полицию поступило обращение от сотрудников одного из банков в Ростове-на-Дону. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место, где задержали злоумышленника, доставили его в отдел. В данный момент проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия", - сообщили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что задержанным является гражданин Украины. "Мужчина прошел в кассу банка и потребовал деньги. При этом он предупредил, что взорвет банк, если требование не будет выполнено", - сказал собеседник агентства, отметив, что инцидент произошел в одном из отделений в центре города.

Другой источник пояснил ТАСС, что незадолго до происшествия мужчине отказали в выдаче кредита, что могло стать поводом конфликта.