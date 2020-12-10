На Байкале произошло еще одно землетрясение

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Еще одно землетрясение произошло в четверг на Байкале, в Иркутске ощущались толчки силой 4 балла. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Это второе за день сильное землетрясение на Байкале, которое ощущалось в Иркутской области. Первое произошло рано утром, эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия, сила подземных толчков в эпицентре составила 7,6 баллов, в Иркутске ощущались 5-6 баллов.

По данным с сайта ведомства, вечернее землетрясение зафиксировано в 22:20 по иркутскому времени (17:20 мск). Эпицентр также находился в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла. Другие данные о сейсмособытии уточняются.

Магнитуда землетрясения, которое произошло утром, составила 5,5. Толчки ощущались не только в Иркутской области, но и в семи муниципальных округах Бурятии. Жертв и разрушений нет. В Иркутске обнаружили трещины в зданиях 18 школ, в нескольких детских садах, учреждениях культуры и спорта. По информации городских властей, повреждения не представляют угрозы.

До этого сильное землетрясение в Иркутской области фиксировали в сентябре. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составляла 5,3, эпицентр располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. При этом МЧС сообщало, что в области произошло два землетрясения с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Магнитуда первого составила 5,6, второго - 2,3.