Житель Забайкальского края подозревается в убийстве своего годовалого сына

ЧИТА, 10 декабря. /ТАСС/. Следователи в Читинском районе Забайкальского края возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Ильинка, которого подозревают в убийстве годовалого сына. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"В ходе расследования уголовного дела следователи задержали по подозрению в совершении преступления 40-летнего отца ребенка. По имеющимся у следствия данным, 9 декабря подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сына рукой по голове. От полученной травмы ребенок скончался через непродолжительное время", - сказал Марков.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего") после судебно-медицинской экспертизы, которая выявила у ребенка черепно-мозговую травму. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, следователи намерены добиться заключения его под стражу.