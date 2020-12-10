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Пожар произошел на первом этаже в центре биомедицинских технологий в Красногорске

Пострадавших нет, площадь возгорания уточняется

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на первом этаже здания лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске, его площадь устанавливается. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось возгорание на первом этаже. Его площадь уточняется. Угрозы распространения пожара на соседние строения нет, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе, отметив, что в здании расположена лаборатория.

В главке уточнили, что информация о пожаре поступила в 18:17 мск. К тушению привлекаются 55 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС - 25 человек и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в лаборатории центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в Красногорске наблюдается сильное задымление.

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Россия
Пожар в Научном центре ФМБА локализован
Пострадавших нет
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