Кровля обрушилась в горящем Научном центре ФМБА в Красногорске

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Частичное обрушение кровли произошло из-за пожара в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске, где произошел пожар. Огонь перешел с первого на второй этаж, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В результате пожара произошло частичное обрушение кровли, она полностью охвачена огнем, как и второй этаж здания", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС, площадь пожара составляет 200 кв. м.

Информация о пожаре в здании лаборатории ФМБА в подмосковном Красногорске поступила вечером в четверг. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Отмечалось, что угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Сведений о пострадавших не поступало.

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